The Witcher 2: il nuovo look di Ciri nelle foto dal set

Nuove foto dal set di The Witcher 2 apparse in rete offrono uno sguardo al nuovo look di Ciri, interpretata da Freya Allan. Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono attualmente in corso in Inghilterra e nelle foto rubate dal set possiamo intravedere il nuovo costume che vedremo indosso a Ciri.

Ciri's new costume in Netflix The Witcher Season 2https://t.co/1PbywdPZy7 pic.twitter.com/mDSYf31Zm3 — Acing Entertainment (@U_S_Ace) October 2, 2020

Nelle foto intravediamo Freya Allan (o la sua stunt double) con indosso un top marrone sopra una veste celeste. Si tratta di un costume molto più pratico degli abiti da lei indossati nella prima stagione. La location nella foresta e i suoi nuovi abiti lascerebbero pensare che Ciri abbia iniziato il suo addestramento a Kaer Morhen. Il sito web redanian Intelligence, che ha diffuso le foto, specula inoltre sul fatto che l'altra donna intravista nelle immagini sia l'antenata di Ciri, Lara Dorren, ma il rumor non trova ancora conferma ufficiale.

Alla fine della prima stagione di The Witcher, Ciri incontra Geralt of Rivia dopo averlo visto in una visione. Nei nuovi episodi pare che Ciri stessa diventerà una Witcher, proprio come accade nei romanzi e nel videogioco.

The Witcher vede interpreti Henry Cavill nei panni di Geralt of Rivia, Freya Allan in quelli di Ciri, Anya Chalotra è Yennefer, Jodhi May è Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson interpreta Eist, Adam Levy è Mousesack, MyAnna Buring è Aretuza e Millie Brady veste i panni della Principesa.

La prima stagione di The Witcher è disponibile su Netflix. Al momento non è stata ancora annunciata la data di uscita della seconda stagione.