The Witch: la capra Black Phillip ha quasi ucciso uno degli attori

Il set di The Wtch non è stato una passeggiata per uno dei protagonisti, che ha quasi rischiato di essere ucciso dalla perfida capra Black Phillip.

Black Philip, la memorabile capra di The Witch, era talmente aggressiva da aver quasi ucciso uno degli attori dell'horror folcloristico di Robert Eggers. A quanto pare, l'animale in questione, il cui vero nome è Charlie, sarebbe piuttosto aggressivo anche nella realtà oltre che nella finzione filmica. Ne sa qualcosa l'attore Ralph Ineson, che è stato quasi ucciso da Charlie.

The Witch: Ralph Ineson in una scena del film

The Witch, period horror atmosferico incentrato sul fanatismo religioso, è piuttosto inquietante, ma uno degli aspetti più terrificanti riguarda proprio la presenza della capra Black Philip, divenuta una vera e propria star nella comunità degli amanti del genere horror.

Il cast di The Witch ha svelato che lavorare con Black Philip, alias Charlie, è stato un vero e proprio incubo. La capra, infatti, avrebbe passato il tempo sul set a fare i capricci, ignorando le istruzioni, sonnecchiando quando doveva mostrarsi energetica e e agitandosi di continuo quando doveva stare ferma. Il regista Robert Eggers si è imposto per avere un vero animale piuttosto che una creazione in CGI e ha rifiutato l'uso di pupazzi per via dell'aspetto poco realistico, ma Charlie gli ha fatto passare la voglia di lavorare con animali.

Ad avere problemi con Charlie, però, è stato soprattutto Ralph Ineson, che in The Witch interpreta William, lo zelante patriarca della famiglia al centro del film. Apparso in Harry Potter e Il trono di spade, Ineson ne sa qualcosa di violenza, ma il confronto con Charlie lo ha lasciato ferito e dolorante tanto che in tre occasioni ha docuto recarsi in ospedale per farsi visitare. Nel confronto più brutale, Charlie lo avrebbe colpito alle costole danneggiandogli un tendine e costringendolo a girare il resto delle scene sotto effetto di antidolorifici. L'esperienza ha spinto Ralph Ineson a maturare l'odio verso le capre, come ha svelato a Hollywood Reporter:

"Un'esperienza orribile. Davvero davvero orribile. Dal momento in cui i nostri sguardi si sono incrociati, ci siamo odiati. Charlie aveva due modi per dimostrarlo: si fermava e non faceva niente, oppure mi attaccava."