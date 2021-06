The Witch, Anya Taylor-Joy devastata dalla sua performance: "Pensavo che non avrei recitato mai più"

Anya Taylor-Joy ricorda il trauma dopo essersi rivista per la pima volta sullo schermo in The Witch, quando è scoppiata a piangere convinta che non avrebbe più lavorato.

Vedersi sul grande schermo può essere difficile da sopportare. Ne sa qualcosa Anya Tayloy-Joy. Durante un'intervista con l'Hollywood Reporter, la star de La regina degli scacchi ha ammesso di essersi sentita devastata dopo aver visto la sua interpretazione in The Witch di Robert Eggers per la prima volta.

The Witch: Anya Taylor-Joy e Harvey Scrimshaw in una scena del film

Il film horror del 2015 è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival con grande successo e ha lanciato la carriera di Anya Taylor-Joy, ma l'essersi vista in azione per la prima volta ha rappresentato uno shock per l'attrice:

"Rob Eggers ci ha mostrato il film forse due ore prima della proiezione al pubblico, ed ero devastata. Pensavo che non avrei mai più lavorato, ho ancora i brividi a pensarci. Era una sensazione orribile, pensavo 'Ho deluso le persone che amo di più al mondo. Non ho fatto bene'. E sono abbastanza prolissa, mi piace parlare, mi piace comunicare. Ma lì non ho parlato, ho solo pianto. Non potevo sopportare di vedere la mia faccia così grande".

In realtà la performance di Anya Taylor-Joy è stata ampiamente apprezzata. Dopo The Witch, l'attrice è stata chiamata a recitare in Split e Glass M. Night Shyamalan, New Mutants, cominc movie sugli X-Men, Emma di Autumn de Wilde e nell'hit Netflix La regina degli scacchi. Entro la fine dell'anno, Taylor-Joy inizierà la pre-produzione del suo ruolo più importante fino ad oggi: sarà Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller. Inoltre è tornata a collaborare con Robert Eggers per l'atteso The Northman, in uscita ad aprile 2022 da Focus Features. Il film rappresenta la chiusura del cerchio in quanto vede protagonista anche la sua co-protagonista in the Witch Kate Dickie.

"Ero in Irlanda del Nord, a Belfast, con Robert Eggers, a girare un film di cui sono molto orgogliosa chiamato The Northman", ha ricordato Taylor-Joy quando le è stato chiesto come ha reagito al successo de La regina degli scacchi. "Due progetti non possono essere più diversi di The Northman e La regina degli scacchi. Mi stavo isolando, da sola in questo appartamento con nient'altro che il mio telefono, e il mio telefono mi stava dando informazioni che non potevo calcolare. E poi fortunatamente Kate Dickie, che interpreta mia madre in The Witch, è venuta a stare con me e ogni giorno arrivavano più informazioni, e io la guardavo e dicevo 'Penso sta andando bene. Penso che alla gente piaccia lo show.'"