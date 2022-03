The Winchesters: trovati gli interpreti di John e Mary

La serie prequel di Supernatural, The Winchesters, spicca il volo dopo aver trovato gli attori che interpreteranno la versione giovane di John e Mary Winchester.

The CW ha annunciato lunedì che Drake Rodger è stato scelto per interpretare John Winchester, colui che in futuro sarà il padre di Sam e Dean. Sebbene lo abbiamo conosciuto nelle vesti di cacciatori di demoni vedovo, la serie in arrivo presenterà una versione molto più giovane del personaggio. "Recentemente tornato dal Vietnam, John Winchester, disincantato e dalla mente lucida, trova una nuova missione a casa, dove le tracce del passato di suo padre lo portano a un'organizzazione segreta e a una guerra completamente nuova come cacciatore", si legge nella descrizione ufficiale.

Meg Donnelly interpreterà Mary, futura madre dei fratelli Winchester. A 19 anni, "Mary Campbell ha combattuto le forze dell'oscurità sin da quando era bambina. Dopo aver perso qualcuno a lei vicino, la cacciatrice incallita pensa di lasciare l'azienda di famiglia, fino a quando la scomparsa di suo padre e l'arrivo del nuovo arrivato John Winchester la costringono a guidare una nuova squadra".

In Supernatural, Matt Cohen e Amy Gumenick hanno interpretato John e Mary come giovani adulti mentre Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith hanno interpretato la coppia da adulti.

Raccontati attraverso la prospettiva del loro figlio maggiore, Dean Winchester (che avrà ancora la voce di Jensen Ackles), i Winchester promettono di dar vita a una storia d'amore epica in cui viene svelato come John ha incontrato Mary e come hanno messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero.

Jensen Jensen e Danneel Ackles produrranno lo show con la loro compagnia Chaos Machine Productions. Glen Winter, produttore dell'Arrowverse, dirigerà il pilot.