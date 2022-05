The Winchesters: il trailer e il poster del prequel di Supernatural

Svelati trailer e poster di The Winchesters, la serie prequel di Supernatural incentrata sui genitori di Sam e Dean da giovani che debutterà in autunno.

The CW ha diffuso il trailer ufficiale e il poster di The Winchesters, serie prequel di Supernatural. Lo show, interpretato da Meg Donnelly e Drake Rodger, con Jensen Ackles nel ruolo di narratore, debutterà in autunno.

Il trailer di The Winchesters svela il primo incontro, non così idilliaco, tra i futuri genitori di Sam e Dean, Mary e John Winchester, mettendo in evidenza la loro attività di cacciatori di demoni e la storia d'amore appena sbocciata.

"Prima di Sam e Dean, c'erano John e Mary", si legge nella trama ufficiale. "Raccontato dal punto di vista del narratore Dean Winchester, The Winchesters è l'epica storia d'amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero".

Jensen Ackles e la moglie Danneel Ackles sono i produttori esecutivi dello show con la loro compagnia Chaos Machine in accordo con Warner Bros. Television. La serie è scritta e prodotta da Robbie Thomas, con Glen Winter in qualità di produttore esecutivo e regista.