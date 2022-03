The Winchesters: svelati primi membri del cast del prequel di Supernatural

Nida Khurshid e Jojo Fleites sono i primi membri del cast del pilot della serie The CW The Winchesters, preannunciato prequel della serie di culto Supernatural.

Supernatural 15: Jared Padalecki e Jensen Ackles in una scena

The Winchesters sarà prodotto dal team composto dalla star di Supernatural Jensen Ackles con la moglie Danneel Ackles e Robbie Thompson per conto di Warner Bros. Television e CBS Studios. Glen Winter dirigerà e produrrà il pilot.

Scritto e prodotto da Robbie Thompson, The Winchesters sarà incentrato sui genitori di Dean e Sam Winchester, John e Mary. Raccontato dal punto di vista del narratore Dean Winchester, doppiato da Jensen Ackles, The Winchesters è l'epica, storia d'amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno messo tutto in gioco per salvare non solo il loro amore, ma il mondo intero.

Nida Khurshid interpreterà Latika Desai. Ferocemente intelligente e più coraggiosa di quanto lei creda, Latika Desai è una giovane cacciatrice in addestramento le cui capacità di ricerca e risoluzione dei problemi l'aiutano ad affrontare le sue paure nella lotta contro le forze oscure.

Supernatural 15, la recensione del finale della serie: una conclusione commovente e a lungo attesa

L'esordiente Jojo Fleites interpreterà Carlos Cervantez. Accomodante e sicuro di sé, Carlos ha un talento naturale quando si tratta di combattere i demoni e conserva la positività mentre affronta minacce più serie.

Jensen Jensen e Danneel Ackles produrranno lo show con la loro compagnia Chaos Machine Productions.