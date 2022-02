The Winchesters, Gotham Knights e Walker: Independence, The CW ordina il pilot

The CW ha annunciato di aver ordinato la produzione dei pilot delle serie The Winchesters, Gotham Knights e Walker: Independence.

Lo spinoff prequel di Supernatural è tra i pilot di cui The CW ha ordinato la produzione. Il network ha infatti annunciato che anche Gotham Knights e Walker: Independence sono entrati nella prossima fase dello sviluppo.

Il progetto intitolato The Winchesters ha come protagonisti John e Mary, i genitori di Dean e Sam Winchester, i protagonisti di Supernatural.

Il progetto viene descritto come "l'epica storia d'amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno messo tutto a rischio non solo per salvare il proprio amore, ma l'intero mondo". La storia sarà raccontata dalla prospettiva del loro figlio maggiore Dean. Jensen Ackles sarà la voce narrante del progetto. Il pilot sarà scritto da Robbie Thompson, che faceva parte del team di produttori di Supernatural. La produzione sarà curata anche da Jensen Ackles e sua moglie Daneel.

Gotham Knights, che non è uno spinoff di Batwoman, avrà invece al centro della trama il figlio adottato di Bruce Wayne. Dopo la morte di Batman, il ragazzo dal carattere ribelle stringe un'inaspettata alleanza con i figli della nemesi dell'eroe di Gotham City che sono stati accusati del crimine. I giovani devono quindi lottare insieme per dimostrare la propria innocenza, ma la città non ha più il Cavaliere Oscuro a proteggerla, scivolando così nel caos. I ragazzi diventeranno però la nuova generazione di salvatori, i Gotham Knights. Il pilot è stato scritto da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams.

Walker: Independence è uno spinoff dello show con Jared Padalecki e sarà ambientato alla fine del 1800. Al centro della trama ci sarà Abby Walker, una donna di Boston il cui marito le viene ucciso di fronte agli occhi durante il loro viaggio con destinazione il West. Nel tentativo di ottenere vendetta, Abby icontra Hoyt Eawlins, un adorabile ribelle in cerca di uno scopo. I due arrivano quindi a Independence, Texas, dove incontrano degli abitanti in fuga dal proprio complicato passato mentre inseguono i loro sogni. La nuova famiglia dovrà lottare contro il mondo in cambiamento intorno a loro, dando a loro volta il via al cambiamento in una città in cui nulla è ciò che sembra.

Padalecki è produttore esecutivo del progetto, mentre Anna Frickle e Seamus Fohey hanno scritto il pilot e saranno coinvolti come produttori esecutivi.