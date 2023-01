The White Lotus: la villa della serie con Jennifer Coolidge è disponibile su Airbnb

Villa Tasca, l'incredibile location in cui è stata filmata parte della seconda stagione di The White Lotus, è ora disponibile su Airbnb per i fan dello show.

Tutti coloro che hanno visto la seconda stagione della serie dark comedy The White Lotus, vincitrice del Golden Globe 2023 come miglior miniserie, riconosceranno immediatamente la nuova proprietà che è stat resa disponibile su Airbnb: si tratta di Villa Tasca, una splendida villa del 1500 situata a Palermo.

La dimora è circondata da oltre otto ettari di giardino e dispone di quattro camere da letto ciascuna con bagno privato. La doppia scalinata conduce gli ospiti al piano nobile, dove si trovano il soggiorno e la sala da pranzo, che presentano soffitti alti, ampie finestre ed elementi di arte e design italiani in ogni angolo, oltre a affreschi paesaggistici che decorano le pareti, pavimenti in pietra lucida e maestosi tappeti. Non mancano ritratti inseriti in cornici dorate, armadi in legno intarsiato e bagni in marmo.

Come ricorderanno i fan della serie, la villa dispone anche di una piscina circondata da splendidi giardini, dove rivelare segreti sulla propria dolce metà. Altri servizi includono una sala da biliardo, una sala per musica e balli, un bar e uno staff a completa disposizione.

The White Lotus è una serie televisiva statunitense creata, sceneggiata e diretta da Mike White: per quanto concerne la seconda stagione dello show, Rotten Tomatoes riporta l'93% delle recensioni professionali positive: "Scambiando i suoi ornamenti tropicali con l'eleganza europea mentre si concentra principalmente sull'influenza corrosiva del desiderio carnale, The White Lotus rimane un dolcetto pieno di arsenico che va giù agevolmente".