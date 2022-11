The White Lotus, il secondo capitolo da oggi su Sky

Oggi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il secondo, attesissimo capitolo della pluripremiata serie The White Lotus con F. Murray Abraham e Jennifer Coolidge.

Debutta oggi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW l'attesissimo secondo capitolo della pluripremiata The White Lotus. In sette episodi, la serie creata, scritta e diretta da Mike White andrà ogni lunedì in prima serata su Sky Atlantic con un episodio a settimana che sarà ovviamente disponibile anche on demand.

Con ben 10 Emmy Awards portati a casa durante l'ultima edizione degli Emmy Awards, l'apprezzata satira sociale targata HBO è la serie più premiata della scorsa stagione televisiva. Abbandonato il paradisiaco resort alle Hawaii del primo capitolo, sono le bellezze mozzafiato della Sicilia lo sfondo dei nuovi episodi del gioiellino HBO rivelazione della scorsa estate. Il nuovo capitolo è ambientato in un esclusivo resort di Taormina e segue l'esperienza di vari ospiti e dipendenti nell'arco di una settimana.

The White Lotus 2: un'immagine della serie

Nel cast F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco e Leo Woodall. David Bernad e Mark Kamine sono produttori esecutivi insieme a Mike White. F. Murray Abraham appare nella parte di Bert di Grasso. In visita in Sicilia con il figlio Dominic (Michael Imperioli) e il nipote Albie (Adam DiMarco), Bert sta diventando fragile, ma si considera ancora virile e capace. Jennifer Coolidge ha il ruolo di Tanya McQuoid-Hunt. Una donna ricca e instabile, in viaggio con il marito Greg (Jon Gries) e l'assistente Portia (Haley Lu Richardson).

Adam DiMarco interpreta Albie Di Grasso. Figlio di Dominic (Michael Imperioli) e nipote di Bert (F. Murray Abraham), Albie è un laureato dolce e attento, che spesso fa da paciere per la sua famiglia. Meghann Fahy interpreta la parte di Daphne Babcock, una mamma casalinga in visita in Italia con il marito Cameron (Theo James) e un'altra coppia, Ethan (Will Sharpe) e Harper (Aubrey Plaza). Jon Gries compare nel ruolo di Greg, marito di Tanya (Jennifer Coolidge), che non è affatto contento di trovare la sua assistente invitata alla loro fuga romantica.

Sabrina Impacciatore interpreta Valentina, la direttrice del White Lotus Sicilia, appassionata e dedita al suo lavoro. Pretende la perfezione dal suo staff. Michael Imperioli è nella parte di Dominic Di Grasso. Produttore hollywoodiano in visita in Sicilia con l'anziano padre Bert (F. Murray Abraham) e il figlio Albie (Adam DiMarco), appena uscito dal college, per andare alla ricerca delle proprie origini. Theo James interpreta Cameron Babcock. Uomo d'affari di successo proveniente da una famiglia benestante, Cameron è in vacanza con la moglie Daphne (Meghann Fahy), il compagno di stanza al college Ethan (Will Sharpe) e la moglie di Ethan, Harper (Aubrey Plaza).

The White Lotus, la recensione: crisi esistenziali tra satira, black comedy e dramma

Aubrey Plaza è Harper Spiller. Neo-benestanti dopo il successo professionale del marito, Harper ed Ethan (Will Sharpe) visitano l'Italia con il compagno di stanza di Ethan al college, Cameron (Theo James), e la moglie di Cameron, Daphne (Meghann Fahy).