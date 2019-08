The Way Back: posticipata l'uscita del nuovo film con Ben Affleck

Il film The Way Back con protagonista Ben Affleck arriverà nei cinema nel 2020: la distribuzione nelle sale è stata posticipata.

The Way Back, il nuovo film con protagonista Ben Affleck arriverà nei cinema più tardi rispetto al previsto dopo che la distribuzione ha deciso per un posticipo del debutto: il 6 marzo 2020, invece che il 18 ottobre 2019.

Il progetto diretto da Gavin O'Connor mostra Ben Affleck nel ruolo di un giocatore di basket le cui dipendenze lo hanno portato a perdere sua moglie e la sua famiglia. Il protagonista di The Way Back, come parte della sua terapia di recupero, deve diventare l'allenatore di una squadra di basket del liceo.

Affleck è coinvolto anche come produttore del lungometraggio in collaborazione con O'Connor, Jennifer Todd, Gordon Gray e Ravi Mehta. La sceneggiatura è firmata da Brad Ingelsby.

Tra gli interpreti di The Way Back ci saranno anche Al Madrigal nel ruolo dell'assistente dell'allenatore, Janina Gavankar, Hayes MacArthur, Brandon Wilson e Rachel Carpani.

O'Connor e Affleck hanno già collaborato in occasione di The Accountant che ha incassato 155 milioni di dollari in tutto il mondo. L'attore recentemente è apparso in Justice League e Triple Frontier.

