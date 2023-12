The Warrior - The Iron Claw: Zac Efron è il wrestler Kevin Von Erich nel trailer italiano

Eagle Pictures ha diffuso in streaming il trailer italiano di The Warrior - The Iron Claw, che vede l'incredibile trasformazione fisica di Zac Efron per vestire i panni del wrestler Kevin Von Erich.

Jeremy Allen White è il co-protagonista Kerry Von Erich, il fratello di Kevin che ha gareggiato anche lui nella divisione dei pesi massimi. Holt McCallany interpreta Fritz Von Erich, il padre di Kevin e Kerry, tre volte campione del mondo. Il film esplora le vite dei membri e descrive l'ascesa e il declino dell'influente famiglia di wrestler. Nel cast anche Lily James, Maura Tierney e Harris Dickinson.

Sinossi

La vera storia degli inseparabili fratelli Von Erich, che nei primi anni ottanta hanno fatto la storia nel competivo e violento mondo del wrestling professionistico. Tra tragedie e trionfi, all'ombra di un padre/allenatore predominante, i fratelli cercano l'immortalità sul più grande palcoscenico dello sport.

Zac Efron, una trasformazione fisica impressionante

Prima dell'uscita del trailer, il film aveva già attirato l'attenzione in quanto sia Efron che White avevano messo su molta massa muscolare per i rispettivi ruoli. Le foto che rivelavano il fisico di Efron e il suo taglio a scodella ispirato a Von Erich avevano anche suscitato battute sui social media e White ha dichiarato a GQ di aver messo su 40 chili di muscoli per questo ruolo.

Il film sarà nelle sale italiane dal 1° febbraio 2024.