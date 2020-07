The Walking Dead: World Beyond, il trailer dello spinoff in arrivo su Prime Video

The Walking Dead: World Beyond arriverà in autunno su Prime Video e online è disponibile il trailer con i sottotitoli in italiano

The Walking Dead: World Beyond, spinoff della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman, ha ora un trailer con sottotitoli in italiano grazie ad Amazon Prime Video, piattaforma dove debutterà in autunno.

Nel video si introducono i protagonisti e si spiega che il mondo appartiene ancora ai morti, oltre a mostrare cosa accade quando il padre di una delle giovani al centro della trama si ritrova in difficoltà. I teenager decidono quindi di intraprendere una missione pericolosa.

Dopo il successo di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, questo nuovo capitolo è creato da Scott M. Gimple con Matt Negrete, qui anche nel ruolo di showrunner. Nel cast dello show ci sono Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella e Julia Ormond. La serie sarà disponibile in Italia dal 5 ottobre 2020 su Prime Video con un nuovo episodio ogni settimana.

The Walking Dead: World Beyond ha tra le guest star nomi come Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) nel ruolo di Lyla, una figura misteriosa che opera nell'oscurità per la causa in cui crede; Al Calderon (Step Up: High Water) nei panni di Barca; Scott Adsit (Veep, 30 Rock) nel ruolo di Tony e Ted Sutherland (Fear Street, Rise) nei panni di Percy.

La serie si concentrerà sulla prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i "cattivi", ma alla fine tutti cambieranno per sempre. Cresciuti e consolidati nelle loro identità, buone o cattive.

Il nuovo show è prodotti da AMC Studios e sarà disponibile dal 5 ottobre su Prime Video nei territori dell'Asia-Pacifico, in Medio Oriente, in Africa e in Europa (esclusi Spagna e Portogallo). La serie sarà disponibile su AMC in Nord e Sud America, Spagna e Portogallo.