The Walking Dead: World Beyond, svelata la data del debutto, ecco il nuovo trailer

The Walking Dead: World Beyond ha ora una nuova data di uscita sugli schermi televisivi, ecco l'annuncio compiuto al Comic-Con@Home.

The Walking Dead: World Beyond ha ora una data di uscita: il 4 ottobre sugli schermi di AMC, dopo la messa in onda del season finale della decima stagione della serie originale.

Durante il panel organizzato per il Comic-Con@Home è stato mostrato anche un nuovo trailer che introduce i protagonisti e la vita della nuova generazione nata e cresciuta dopo l'apocalisse zombie che ha sconvolto il mondo.

The Walking Dead: World Beyond vede i giovani sopravvissuti Hope (Alexa Mansour), Iris (Aliyah Royale), Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) in una pericolosa ricerca per salvare il padre delle ragazze, Leo Bennett (Joe Holt), descritto nei primi dettagli del casting come "un uomo di famiglia solido e professore rispettato con un cuore generoso e un costante ottimismo per il futuro". Ad aiutarli c'è una mappa etichettata "CRM", la stessa organizzazione clandestina che ha strappato Rick Grimes (Andrew Lincoln) a The Walking Dead. Personaggio chiave sarà quello di Julia Ormond, che interpreta la leader Elizabeth.

The Walking Dead: World Beyond: la serie avrà solo due stagioni

La prima stagione di The Walking Dead: World Beyond sarà composta da un totale di dieci episodi e sono già in corso quelle della seconda e, sulla base della stringata sinossi pubblicata in precedenza, ci attendono numerosi colpi di scena incentrati sulla prima generazione a diventare adulta durante l'apocalisse zombie: "Alcuni protagonisti diventeranno degli eroi; altri diventeranno cattivi. Alla fine, tutti saranno cambiati per sempre, cresciuti e cementati nelle rispettive identità, sia nel bene che nel male".