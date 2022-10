The Walking Dead Universe: il trailer anticipa gli spinoff in arrivo nel 2023

Dopo il ritorno di The Walking Dead per la terza fase della sua undicesima e ultima stagione, AMC ha diffuso un trailer dedicato al The Walking Dead Universe, anticipando gli spinoff in arrivo nel 2023.

L'universo di The Walking Dead è in espansione, come sottolineato dal video che ha anche svelato i titoli ufficiali dei suoi tre spin-off in arrivo, che debutteranno tutti nel 2023 insieme all'ottava stagione di Fear the Walking Dead.

Precedentemente intitolato Isle of the Dead, lo spin-off incentrato su Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan è stato ora intitolato The Walking Dead: Dead City, e vedrà l'improbabile coppia formata da Maggie e Negan impegnata a esplorare una Manhattan post-apocalittica da tempo lontana dalla terraferma. La città fatiscente è piena di morti e abitanti che hanno reso New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.

La seconda serie spin-off si intitola Daryl Dixon e ruoterà attorno all'amato personaggio di The Walking Dead interpretato da Norman Reedus mentre si ritrova a Parigi, in Francia. Il progetto era inizialmente impostato come una serie incentrata su Daryl e Carol. Tuttavia, Melissa McBride è uscita dallo spin-off lo scorso aprile per prendersi una pausa dal franchise dopo la sua corsa di undici anni nella serie principale.

The Walking Dead 11, il cast: "La serie ci ha fatto vedere il futuro: dovremmo imparare dai protagonisti"

Nel frattempo, Andrew Lincoln e Danai Gurira riprenderanno i loro ruoli preferiti nella nuova serie spinoff su Rick & Michonne. "Questa serie presenta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato", si legge nella sinossi (tramite Comic Book). "Separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono gettati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... E, infine, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a sapere chi erano in un luogo e in una situazione diversa da tutte le altre che avevano mai conosciuto prima?"