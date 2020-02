The Walking Dead: tutta la storia sarebbe già stata scritta

Secondo nuove rivelazioni fatte dal responsabile contenuti di AMC, la storia di The Walking Dead è già stata scritta in anticipo, creando una vera e propria mappa da seguire per l'andamento della serie tv.

Nell'universo di The Walking Dead niente è lasciato al caso, come afferma Scott Gimple, responsabile dei contenuti di AMC, che ha recentemente parlato del processo creativo dietro alla serie tv e allo spin-off Fear The Walking Dead, raccontando di come la storia sia già stata tutta scritta.

The Walking Dead 10: un'immagine dell'episodio 8

Durante una recente intervista al podcast "TV Top's 5" di Hollywood Reporter, Scott Gimple ha infatti raccontato di come sia stato creato tutto l'universo di The Walking Dead, rivelando di avere in mano documenti e lunghi manoscritti con tutto quello che deve succedere negli show, in modo da avere una sorta di mappa da seguire, anche se i punti di connessione possono sempre cambiare:

"Ho qualcosa del genere, ma principalmente sono documenti, lunghi e scritti al computer. Ecco perché avere una copia fisica stampata non funziona molto, devi scrivere dei documenti in cui esponi tutta la storia, appenderli al muro non sarebbe il massimo, perché cambiano sempre i punti di connessione tra le varie serie, cerco di non imporre la mia volontà agli showrunner, hanno dei momenti in cui le varie storie sono collegate ma devi permettergli di sviluppare la loro nel frattempo"

Questa struttura, racconta, è molto importante per gli showrunner che, in questo modo, hanno una base sulla quale lavorare per poi sviluppare la storia che sarà raccontata negli episodi della serie tv. Sempre in queste ultime settimane, il capo dell'AMC Sarah Barnett nelle ultime settimane ha dichiarato che, secondo lei, sono ancora tante le storie da raccontare nell'universo The Walking Dead, nonostante la fine dei fumetti creati da Robert Kirkman, conclusa dopo ben 193 numeri.