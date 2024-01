The Walking Dead: The Ones Who Live, il final trailer della serie

AMC ha condiviso il final trailer della serie The Walking Dead: The Ones Who Live, con star Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Il 25 febbraio, su AMC e AMC+, debutterà la serie The Walking Dead: The Ones Who Live e online è stato condiviso il final trailer.

Il video mostra Rick ancora prigioniero della CRM e mentre dichiara che vuole tornare a casa. Michonne è invece impegnata nel tentativo di ritrovarlo e affronta numerosi pericoli con dei compagni di viaggio. Nel filmato c'è spazio anche per numerose scene d'azione e per i nuovi personaggi, tra cui quello interpretato da Terry O'Quinn.

Il nuovo spinoff

La serie The Walking Dead: The Ones Who Live ha come protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira, ci saranno anche Pollyanna McIntosh che riprenderà la parte di Jadis, Terry O'Quinn che sarà Beale, Matt Jeffries nel ruolo di Matt e Lesley-Ann Brandt nei panni di Pearl.

La trama di The Ones Who Live

Lo show racconterà un'epica storia d'amore tra due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Rick e Michonne si ritroveranno alle prese con un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e, ultimamente, contro i vivi. Possono ritrovarsi e chi erano in un luogo e una situazione che non hanno paragoni con quanto hanno incontrato in precedenza nel loro cammino? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Se non facessero parte delle rispettive vite, sarebbero vivi o sarebbero dei morti che camminano?