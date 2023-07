The Walking Dead: The Ones Who Live, il teaser della serie su Rick e Michonne

I fan di The Walking Dead dovranno attendere il 2024 prima di vedere The Ones Who Live, spinoff dedicato a Rick e Michonne di cui è stato condiviso un teaser.

AMC ha condiviso il teaser di The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spinoff dedicato alla storia di Rick e Michonne.

Il breve video ha la voce narrante di Danai Gurira e mostra la protagonista alle prese con la ricerca dell'ex sceriffo, impegnato in alcune scene d'azione.

Il nuovo spinoff

The Walking Dead: The Ones Who Live arriverà sugli schermi americani nel 2024. La prima stagione, composta da sei puntate, proseguirà la storia di Rick e Michonne, i personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira da tempo divisi dopo che l'ex sceriffo è stato trasportato, mentre era ferito, in un'area controllata dalla Civic Republic Military. I due personaggi dovranno ritrovarsi, affrontando zombie e sopravvissuti, e capire cosa accadrà nella loro vita.

Il team della serie

Tra i registi coinvolti dietro la macchina da presa nello show ideato da Scott M. Gimple ci sono Bert & Bertie, Michael Slovis e Michael E. Satrazemis.

Tra gli interpreti ci sono anche Pollyanna McIntosh nel ruolo di Jadis/Anne e Lesley-Ann Brandt.