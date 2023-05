Rick and Michonne: le riprese della miniserie spinoff di The Walking Dead si sono concluse

I produttori e i protagonisti della miniserie Rick and Michonne, ideata come spinoff di The Walking Dead, si sono ufficialmente concluse.

Le riprese di Rick and Michonne, lo spinoff della serie The Walking Dead con star Danai Gurira e Andrew Lincoln, si sono concluse.

Online è stato condiviso un messaggio del cast e dei produttori per annunciare la fine del lavoro sul set e rivolgersi ai fan.

Il messaggio del team della serie

Scott M. Gimple, Andrew Lincoln, Danai Gurira, Denise Huth e Brian Bockrath hanno aggiornato i fan sulla produzione delle puntate della miniserie Rick and Michonne scrivendo online: "Grazie per aver creato il prossimo mondo di The Walking Dead con noi".

Il messaggio prosegue sottolineando: "Il vostro talento, l'energia e l'entusiasmo durante questo progetto è stata la cosa che ci ha fatto affrontare tutto, realizzando una storia che volevamo raccontare da oltre un decennio! Questa storia proseguirà e il nostro lavoro con lei; noi siamo quelli che sono sopravvissuti!".

I primi dettagli del progetto

Le sei puntate proseguiranno al storia di Rick e Michonne, da tempo divisi dopo che l'ex sceriffo è stato trasportato, mentre era ferito, in un'area controllata dalla Civic Republic Military. I due personaggi dovranno ritrovarsi, affrontando zombie e sopravvissuti, e capire cosa accadrà nella loro vita.

Tra i registi coinvolti dietro la macchina da presa ci sono Bert & Bertie, Michael Slovis e Michael E. Satrazemis.

Tra gli interpreti ci sono anche Pollyanna McIntosh nel ruolo di Jadis/Anne e Lesley-Ann Brandt.