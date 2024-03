The Walking Dead: The Ones Who Live, svelato cosa è successo a Michonne

L'ultimo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live ha mostrato cosa è accaduto a Michonne dopo gli eventi della serie principale e come è arrivata fin qui nel nuovo spin-off attualmente in onda negli Stati Uniti.

"Ho trovato qualcosa". Con queste tre parole, Michonne (Danai Gurira) ha informato la figlia Judith Grimes di avere una pista su Rick Grimes (Andrew Lincoln), scomparso da tempo. Credendo che il marito che aveva perso sei anni prima sia vivo, Michonne si imbarca in una missione per trovarlo, che la vedrà partire da The Walking Dead e tornare anni dopo in The Ones Who Live. È lì che la coppia si è finalmente riunita sul luogo dell'incidente di un elicottero CRM abbattuto, con Michonne sconvolta che dice a Rick: "Ti ho trovato".

È stato il culmine di un viaggio iniziato anni fa nell'episodio "What We Become" della stagione 10 di The Walking Dead, che si era concluso con Michonne che si dirigeva a nord verso il New Jersey quando si è imbattuta in Aiden (Breeda Wool) e Bailey (Andrew Bachelor): una coppia di sbandati lasciati indietro dalle loro carovane di sopravvissuti. Michonne ha scelto di aiutare gli estranei, una decisione che alla fine l'avrebbe riportata da Rick.

L'episodio "Gone" di domenica di The Ones Who Live riprende proprio da dove si era interrotto "What We Become": Michonne, Aiden e Bailey tornano tra le fila del convoglio nomade di Elle (Erin Anderson), composto da centinaia di persone che viaggiano con cavalli, carrozze, camion, rimorchi e camper. Elle spiega che la loro comunità mobile non si ferma per nessuno - nemmeno per sua sorella Aiden - perché cercando di salvare alcuni, potrebbero perderne molti.

Nat ha equipaggiato Michonne con armi e un'armatura, poi ha diviso l'orda con fuochi chimici a lunga combustione sui lati opposti della valle. Il trio ha accompagnato Michonne al confine con il Delaware per aiutarla nella ricerca di Rick e Michonne si è offerta di portarli a casa con sé ad Alexandria.

La ricerca di Rick Grimes

Mentre era in viaggio verso il Bridgers Terminal nel New Jersey - l'ultima posizione registrata della barca dove Michonne ha trovato gli stivali di Rick e un cellulare con disegni di Michonne e Judith sul vetro - un elicottero della Civic Republic Military ha effettuato un attacco aereo che ha spazzato via il gruppo di Michonne con il gas cloro.

Michonne è riuscita a trovare delle maschere d'ossigeno in un centro medico nelle vicinanze, ma ha dovuto abbattere Aiden e Bailey con la sua spada. Michonne e Nat si rintanarono in un centro commerciale abbandonato, dove trascorsero più di un anno per riprendersi dall'attacco del CRM.

Una volta abbastanza forti da continuare il loro viaggio verso il New Jersey, il duo raggiunse il Bridgers Terminal... e trovò una barca naufragata circondata da mucchi di corpi bruciati. Molti dei cadaveri erano privi di scarpe e bruciati, rendendo impossibile per Michonne identificare il corpo di Rick. Nat spiega a Michonne il significato delle scritte in giapponese sul telefono di Rick: 'Credi ancora un po'. "È passato così tanto tempo", dice Michonne, scoppiando a piangere. "Se fosse vivo... avrebbe trovato la sua strada". Nat le dice che non poteva sapere con certezza che Rick fosse morto.

The Walking Dead: The Ones Who Live, Terry O'Quinn di Lost svela i dettagli del suo personaggio

Ai giorni nostri

Nella linea temporale attuale, Michonne e Nat stavano attraversando la Pennsylvania per raggiungere la Virginia quando hanno avvistato un altro elicottero del CRM. Nat lo abbatte con un lanciarazzi, uccidendo il pilota: Il tenente colonnello del CRM Donald Okafor (Craig Tate). Michonne ha ucciso i soldati del CRM a bordo e ha quasi tagliato la gola all'ultimo soldato con l'elmetto che ha scoperto essere Rick. Ritrovato per la prima volta dopo otto anni, Rick dice a Michonne: "Non sto con loro".

Già nell'episodio precedente avevamo scoperto cosa era successo a Rick durante il suo periodo lontano da Michonne.