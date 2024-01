The Walking Dead: The Ones Who Live, Terry O'Quinn di Lost svela i dettagli del suo personaggio

Rick Grimes sta per fare la conoscenza del Generale Beale, leader della Repubblica Civica Militare di The Walking Dead: The Ones Who Live.

I fan dell'universo di The Walking Dead stanno facendo il conto alla rovescia per il ritorno di Rick e Michone nel prossimo spinoff, The Walking Dead: The Ones Who Live. Ma c'è qualcuno altro che sta per fare ritorno nello show, si tratta dell'enigmatico Terry O'Quinn, John Locke in Lost, che vestirà i panni dello spietato Maggiore Generale Beale, leader della Repubblica Civica Militare .

Il Maggiore Generale Beale farà la sua prima comparsa nello spinoff The Walking Dead: World Beyond, che fornirà nuove informazioni sull'universo di The Walking Dead. In precedenza la voce di Beale si è udita in The Walking Dead: World Beyond perciò è grande la curiosità dei fan.

Che cosa sappiamo del Maggiore Generale Beale

Beale è il responsabile del CRM, il braccio militare della Repubblica Civica (CR), una comunità avanzata che conta circa 250.000 abitanti. In The Walking Dead: World Beyond, sono stati condivisi i dettagli riguardanti una nuova iniziativa, Project Votus, ideata da Beale e dal tenente colonnello Elizabeth Kublek (Julia Ormond). Questo studio ha cercato di rallentare e, si spera, fermare il ritorno dopo la morte. L'idea sarebbe buona, ma la necessità di cavie ha gettato una luce fosca sul progetto.

Terry O'Quinn ha condiviso alcuni nuovi dettagli riguardo Beale in un'intervista con EW, spiegando che "è molto stimato e ha un solido background militare, avendo servito due mandati in Vietnam e nell'addestramento degli ufficiali. Beale basa le sue decisioni su ciò che è meglio per la comunità per garantirne la sopravvivenza. Ha un grande esercito sotto il suo comando, con 2.000 soldati di prima linea altamente addestrati che svolgono la maggior parte del lavoro, buono o cattivo che sia".

L'attore prosegue poi: "Sembra una persona assolutamente ragionevole e le decisioni che deve prendere sono tutte logiche. Deve fare quello che deve fare, sia che le persone siano d'accordo o meno. Quindi penso che dal punto di vista della personalità abbia un passato con le sue truppe e con la Repubblica Civica, è una specie di militare, un leader alla George Washington agli occhi di molte di queste persone. E poi quando inizia ad avere a che fare con Rick, non sappiamo esattamente cosa fare con lui. Gioca molto con Rick, e penso che ci sia molto da scoprire. Quindi Rick aiuterà a scoprire il cuore dell'uomo, credo."

The Walking Dead: The Ones Who Live sarà una miniserie in 6 episodi e debutterà negli USA su AMC e AMC+ il 25 febbraio. Non sappiamo ancora se e quando la serie arriverà in Italia.