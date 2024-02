The Walking Dead: The Ones Who Live svela cosa è successo a Rick

Il primo episodio di The Walking Dead: The Ones Who Live è andato in onda domenica scorsa negli Stati Uniti e questo ha svelato cosa è successo a Rick Grimes dopo la sua uscita di scena dalla serie principale.

Rick, otto anni dopo

Sono passati otto anni dalla scomparsa di Rick nella nona stagione di The Walking Dead, dove Rick, ferito, ha guidato una mandria di walker verso un ponte e poi lo ha fatto saltare in aria per salvare la sua famiglia e i suoi amici. Sua moglie Michonne (Danai Gurira) pensava di aver visto Rick morire, ma Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh) ha comunicato via radio di aver trasportato Rick a bordo di un elicottero militare della Civica Repubblica in un luogo non rivelato.

The Walking Dead: World Beyond ha lasciato intendere che Jadis avesse scambiato Rick con il CRM per entrare nella Civica Repubblica, una città nascosta di 200.000 sopravvissuti nella Filadelfia post-apocalittica. Il finale di serie di The Walking Dead lo ha confermato quando Rick, mostrato con una giacca con il simbolo a tre anelli della CRM, ha tentato di fuggire prima di essere ricatturato.

Non c'è speranza per i vivi

Quello fu il terzo tentativo di fuga di Rick. Riprendendo cinque anni dopo l'esplosione del ponte, la nuova serie inizia con il suo quarto tentativo di fuga: Rick si taglia la mano per liberarsi dal guinzaglio di un soldato del CRM mentre è in missione per uccidere i walker (chiamati "delt"). Nei panni del Consegnatario Grimes, Rick è al servizio del Tenente Colonnello del CRM Donald Okafor (Craig Tate). È anche l'uomo responsabile di aver salvato la vita di Rick.

Dopo il volo in elicottero con Jadis, Rick si risveglia in un ospedale militare della C.R.P. (la Repubblica Civica di Filadelfia). Ha trascorso anni a lavorare nella periferia della città con altri destinatari, persone che l'esercito della Repubblica Civica salva e poi incarica di uccidere i walker o di lavorare nel settore energetico, nella coltivazione di cibo o nella gestione dell'acqua e dei rifiuti.

Dopo sei anni, i lavoratori hanno la possibilità di diventare cittadini della Repubblica Civica. "Sicurezza e segretezza prima di tutto. È il codice dell'esercito", scrive Rick in una lettera a Michonne. "Quindi nessuno può andarsene, mai".

The Walking Dead: The Ones Who Live, il final trailer della serie

Rick medita addirittura il suicidio quando scopre che una sua eventuale fuga metterebbe in pericolo la sua famiglia. A questo punto, Okafor trasferisce Rick alla Logistica con Pearl Thorne (Lesley-Ann Brandt) per aiutare a convertire un college nelle Cascades in una base operativa avanzata pronta per la battaglia