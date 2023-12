The Walking Dead: The Ones Who Live, una foto svela il ritorno di una nota villain

Ancora anticipazioni dal nuovo spin-off di The Walking Dead in arrivo nel 2024.

Una nuova immagine di The Walking Dead: The Ones Who Live, il nuovo spin-off in arrivo nel 2024, ha rivelato il ritorno di una villain chiave della serie principale con importanti collegamenti a Rick Grimes.

Nel numero dedicato alle anticipazioni di film e serie in arrivo il prossimo anno, Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova immagine di Jadis dal prossimo spin-off del franchise intitolato The Ones Who Live. La nuova foto la vede in piedi in quello che sembra essere un luogo paludoso e boscoso, con un'espressione decisamente poco felice in volto.

Sappiamo che Rick Grimes è stato rapito dalla sua comunità in Virginia nella stagione 9 di The Walking Dead proprio da Jadis, un membro del CRM che lo ha portato via in elicottero dopo che aveva riportato ferite potenzialmente letali.

Jadis, interpreta da Pollyanna McIntosh, è stata introdotta per la prima volta come agente CRM sotto copertura, che raccoglie i sopravvissuti per motivi sconosciuti e li raggruppa in categorie "A" e "B". Sebbene abbia fatto la sua prima apparizione nella serie principale, il suo personaggio è stato ampliato nella seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond.

The Walking Dead: The Ones Who Live, un nuovo teaser della serie con Andrew Lincoln e Danai Gurira

In quell'occasione, è stato rivelato che era diventata un ufficiale del gruppo, con questa "promozione" arrivata probabilmente grazie alla cattura di Rick.

The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà su AMC il 1° febbraio 2024.