The Walking Dead: The Ones Who Live, un nuovo teaser della serie con Andrew Lincoln e Danai Gurira

AMC ha condiviso un nuovo teaser della serie The Walking Dead: The Ones Who Live, in arrivo nel 2024 sugli schermi, con Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Nel video Rick spiega di aver provato a tornare a casa, ma di aver fallito, e vuole che Michonne e i suoi figli sappiano che li ama.

I dettagli della serie

La serie The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà sugli schermi di AMC nel mese di febbraio.

Nel cast, oltre ad Andrew Lincoln e Danai Gurira, ci saranno anche Pollyanna McIntosh che riprenderà la parte di Jadis, Terry O'Quinn che sarà Beale, Matt Jeffries nel ruolo di Matt e Lesley-Ann Brandt nei panni di Pearl.

Lo show racconterà un'epica storia d'amore tra due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Rick e Michonne si ritroveranno alle prese con un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e, ultimamente, contro i vivi. Possono ritrovarsi e chi erano in un luogo e una situazione che non hanno paragoni con quanto hanno incontrato in precedenza nel loro cammino? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Se non facessero parte delle rispettive vite, sarebbero vivi o sarebbero dei morti che camminano?