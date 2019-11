The Walking Dead, svelato il titolo della nuova serie spinoff e un teaser!

The Walking Dead avrà una nuova serie spinoff della quale è stato rivelato il titolo ufficiale e che andrà in onda nella primavera del 2020, e c'è anche un teaser trailer.

The Walking Dead, la nuova serie spinoff ha un titolo ufficiale: The Walking Dead: World Beyond, che andrà in onda nella primavera del 2020. La serie AMC, giunta alla decima stagione, si congeda quindi (momentaneamente) dal suo pubblico con il midseason finale e con una novità che dovrebbe ampliare la sua mitologia.

The Walking Dead: World Beyond è ambientato in Nebraska, dieci anni dopo l'inizio dell'apocalisse zombie e vede protagonisti dei ragazzi che non conoscono il mondo com'era prima dell'invasione dei morti viventi, visto che sono cresciuti in un contesto apocalittico già avanzato. Le vicissitudini di questi ragazzi saranno in qualche modo legate alla scomparsa di Rick Grimes in The Walking Dead. Alcuni tra questi ragazzi diventeranno eroi, altri saranno dei villain.

L'annuncio del titolo della nuova serie spinoff, è stato accompagnato da un breve teaser trailer che potete vedere di seguito.

Fanno parte del cast della nuova serie legata a The Walking Dead la veterana Julia Ormond, quindi Natalie Gold nei panni di Lyla, un personaggio misterioso; Al Calderon nel ruolo di Tony, Ted Sutherland, Nico Tortorella, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston. Il ruolo della Ormond non è stato rivelato nel dettaglio, ma sarà la leader di una delle comunità coinvolte nella storia.