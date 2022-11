The Walking Dead: ecco su chi si focalizzerà il finale di serie

La showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, ha recentemente dichiarato che il l'episodio finale della serie si concentrerà su un certo numero di personaggi e "questo potrebbe non piacere a tutti".

Non proseguite con la lettura se non siete in pari con la visione dell'ultima stagione e non volete spoiler .

L'ultimo episodio della serie andato in onda, il numero 23, ha mostrato tutti gli eroi del Commonwealth in pericolo, mentre Daryl trasportava una Judith ferita nell'infermeria della comunità. Una conclusione che promette un finale di serie ricco di azione e ad alto rischio.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Angela Kang ha rivelato che il finale di serie di The Walking Dead si concentrerà su un certo numero di personaggi importanti. Per questioni di tempo, infatti, non tutti avranno lo stesso tempo sullo schermo nell'episodio conclusivo della serie.

La showrunner ha anticipato: "Quello che dirò è che questo è l'approccio che abbiamo adottato, ed è possibile che non tutti saranno soddisfatti, ma quando hai così tanti personaggi, non puoi dare a ogni persona lo stesso peso in qualcosa che è fondamentalmente, non lo so, 60 minuti sullo schermo".

The Walking Dead 11: una foto delle ultime puntate

"Quindi quello che vogliamo quando arriviamo alla fine è dare un accenno a quello che è successo a tutti, ma usiamo questo intero blocco di episodi per puntare i riflettori su persone diverse in momenti diversi, in modo che, si spera, tutti abbiano un momento per brillare e per mostrare chi sono diventati. Ma hanno ancora quest'ultima battaglia da affrontare insieme. Il finale, tuttavia, è decisamente più incentrato su alcune storie particolari. Non ogni singola persona avrà lo stesso tempo sullo schermo, perché come ho detto, è semplicemente impossibile". Quali saranno dunque i personaggi a cui fanno riferimento le dichiarazioni della Kang?

Intanto, proprio ad inizio mese, è stato diffuso un primo teaser dello spin-off di The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, con protagonisti Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, mentre sono attualmente in corso le riprese della serie con al centro Daryl, parte affidata a Norman Reedus, che sarà impegnato in nuove avventure in Francia.