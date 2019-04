The Walking Dead riassunta in 5 minuti (video)

The Walking Dead, un video riassunto di tutte le stagioni della serie in 5 minuti!

The Walking Dead in cinque minuti: il riassunto di tutte le stagioni della serie in un video della rubrica Serie Tv in Pillole. Con questi speciali video vi condurremo alla scoperta di tutte le più grandi serie tv del momento, raccontandovi in meno di cinque minuti il meglio del piccolo schermo.

The Walking Dead: Andrew Lincoln, Normal Reedus e Danai Gurira in una scena

Si è conclusa da poco la nona stagione dello show AMC The Walking Dead iniziato nell'ormai lontato 2010, ve ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione del finale di stagione di The Walking Dead! Tra addii e strani arrivederci, lo show creato da Frank Darabont e tratto dagli omonimi fumetti di Robert Kirkman continua a sorprendere i fan più accaniti lasciandoli sempre con il fiato sospeso. Si è già iniziato a parlare di cosa bisogna aspettarsi dall'attesa decima stagione della serie, mentre l'universo di The Walking Dead continua ad espandersi grazie alla serie spin-off del 2015 Fear the Walking Dead e un nuovo show ancora senza titolo, ma sempre ispirato ai fumetti di Robert Kirkman.

Abbiamo deciso di approfittare della pausa tra una stagione e l'altra per riprendere il fiato e fare il punto della situazione, ricordando tutti i protagonisti della serie che non sono riusciti a sopravvivere all'apocalisse dei morti viventi. Del resto, chi segue The Walking Dead lo sa, in nove stagione è successo davvero il finimondo! Senza perdere altro tempo vi lasciamo al nostro speciale video e vi auguriamo buona visione. Ecco il video:

