The Walking Dead, quale impatto avrà il Covid-19 sul film su Rick Grimes?

The Walking Dead proseguirà la storia di Rick Grimes con una trilogia di film e il produttore Greg Nicotero ha ora svelato la situazione del progetto che potrebbe subire le conseguenze dello stop alle produzioni cinematografiche e televisive causato dal Coronavirus.

I lungometraggi saranno prodotti da Universal Pictures e racconteranno quello che è successo al protagonista della serie dopo essere stato salvato da Jadis/Anne che l'ha portato via ferito a bordo di un elicottero.

Greg Nicotero ha ora spiegato: "Da quel che ho capito da Mister Gimple, la sceneggiatura è da tempo in fase di sviluppo. Ho visto un paio di bozze scritte inizialmente, ma ultimamente non ho visto niente, ma da quello che capisco lo stanno approfondendo".

Il produttore di The Walking Dead ha inoltre aggiunto, sempre facendo riferimento ai film con star Andrew Lincoln nel ruolo di Rick: "Una cosa legata a questo tipo di situazione è che le persone lavorano a casa e gli sceneggiatori possono sfruttare questo periodo, è qualcosa di positivo".

Nicotero ha aggiunto: "Ci sarà molto materiale a disposizione pronto a essere girato perché tutti stanno ricevendo degli script e progetti che potranno essere pronti a iniziare le riprese quando sarà possibile farlo".

Scott M. Gimple, nel mese di marzo, aveva confermato che si stava lavorando alla sceneggiatura ed erano in corso incontri e conversazioni per capire come procedere: "Stiamo cercando di capire come procedere e provando alcune cose da un po', ed è questa la nostra situazione attualmente. Siamo in una fase che semplicemente richiede il lavoro degli autori e spazio".