The Walking Dead, ecco i primi protagonisti della serie spin-off

La serie spin-off di The Walking Dead prende forma: AMC, tramite Deadline, ha comunicato i nomi dei primi protagonisti, tutti davvero giovanissimi.

Si tratta di Alexa Mansour, Nicolas Cantu e Hal Cumpston. Al momento queste sono le poche certezze di cui i fan dovranno accontentarsi rispetto a quello che è a tutti gli effetti un prequel di The Walking Dead. La trama ruota intorno a delle protagoniste femminili e si svolgerà durante la prima generazione per arrivare poi a toccare quell'età dell'Apocalisse che abbiamo imparato a conoscere grazie alla serie madre.

Tra i creatori spicca il nome di Scott M. Gimple, chief content officer dell'universo creato dalla matita di Robert Kirkman, mentre della regia si occuperà Matt Negrete, sceneggiatore e produttore delle ultime cinque stagioni, il quale ha programmato l'inizio delle riprese quest'estate in Virginia, per un totale di dieci episodi. L'arrivo sul piccolo schermo è previsto nel 2020.

Per i tre protagonisti si tratta di una grande occasione: Alexa Mansour ha recentemente finito di girare, con il ruolo di guest star, Madam Secretary per la CBS; Nicolas Cantu arriva invece da una serie di doppiaggi come Lego Star Wars: The Freemaker Adventures, mentre Ian Cumpston ha recitato, scritto e prodotto Billy, una serie comica australiana sugli adolescenti.