The Walking Dead, la polizia trova una mazza ferrata in Essex, Jeffrey Dean Morgan: "Non è Lucille"

La polizia dell'Essex è fan di The Walking Dead. Così quando gli agenti hanno trovato in un'auto una mazza da baseball avvolta nel filo spinato, hanno subito chiamato in causa Jeffrey Dean Morgan costringendolo a fornire un alibi sui social.

Il fatto è avvenuto a South Ockendon, Essex. Dopo aver intercettato un'auto che non si era fermata al posto di blocco, gli agenti hanno perquisito il veicolo rinvenendo al suo interno alcune armi tra cui una mazza da baseball molto simile alla mitica Lucille.

Vehicle failed to stop for Pc Britton and I in #southockendon Sadly they got away, but we later found the vehicle. Some nasty items found inside, including @JDMorgan's #lucille Glad these have at least been taken off the streets tonight. Enquiries now begin! pic.twitter.com/h26zJ4sow3 — Paul Glensman (@PCPaulGlensman) 28 ottobre 2018

L'Agente di polizia Paul Glensman ha diffuso in un post su Twitter una foto delle armi sequestrate taggando la star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan. L'interprete di Negan si è affrettato a fornire un alibi spiegando di essere in un altro continente, per l'esattezza in Georgia, dove si gira The Walking Dead. L'Agente Glensman lo ha ringraziato per l'aiuto, specificando di averlo depennato dalla lista dei sospettati.

Thank you, we will eliminate you from our enquiries. — Paul Glensman (@PCPaulGlensman) 28 ottobre 2018

Lo scambio via Twitter si è verificato proprio alla vigilia del ritorno di Negan in un episodio della nona stagione di The Walking Dead, la quarta, in cui vediamo Negan discutere con Michonne (Danai Gurira), uno dei personaggi con cui a quanto pare il detenuto Negan trascorrerà del tempo in questa nuova stagione. L'anticipazione è giunta dallo stesso Jeffrey Dean Morgan che, durante il San Diego Comic-Con ha dichiarato: "Quest'anno lavorerò con persone con cui finora non mi sono confrontato, sarà davvero emozionante. Sono nella serie da un paio d'anni e ho condiviso qualche scena con Norman Reedus e Andrew Lincoln, ma a parte i Saviors, che ora sono morti, non ho lavorato con un sacco di attori. Quest'anno proverò lentamente a integrarmi con persone con cui finora non ho neppure parlato, credo che sarà molto interessante."

