The Walking Dead, ecco perché il film su Rick Grimes richiede così tanto tempo per essere realizzato

Fin dal primo teaser mostrato al Comic-Con 2019, i fan di The Walking Dead sono in trepidante attesa del film dedicato a Rick Grimes, il personaggio interpretato da Andrew Lincoln nella popolare serie tv di AMC. Ma un tale progetto richiede tempo per essere realizzato, e la produttrice Gale Anne Hurd ci spiega perché.

Intervistata da Variety in occasione del Locarno Film Festival, dove riceverà in questi giorni il Best Producer Award, Hurd ha voluto chiarire alcuni dei motivi dietro la lunga fase di pre-produzione della pellicola ambientata nel mondo di The Walking Dead.

"Quando la serie in sé ha una così grande portata, devi assicurarti che quella del film sia all'altezza delle aspettative del pubblico cinematografico, ma che sia anche una naturale prosecuzione di ciò che si è visto in tv, che mostri tutte le sfumature dei personaggi che il pubblico ha imparato ad amare e ad aspettarsi dalla serie tv. Ecco perché [richiede così tanto tempo]".

Le parole di Hurd arrivano poche settimane dopo le dichiarazioni del regista della serie Greg Nicotero, confermando di fatto quanto affermato anche da lui: "Vorrei tanto sapere quando arriverà [il film]. Ma ho letto diverse bozze della sceneggiatura negli ultimi mesi, e posso dirvi che stanno davvero cercando di realizzare il miglior prodotto possibile".

Similmente si era poi espresso anche Scott Gimple, trovando un lato positivo allo stop forzato a causa della pandemia, e affermando che il tempo in più passato a lavorare sulla sceneggiatura avrebbe solo potuto giovare al prodotto finale.

Vedremo dunque quando sarà che le riprese del film di The Walking Dead su Rick Grimes potranno finalmente partire, e di conseguenza, quando verrà annunciato il suo debutto nelle sale.