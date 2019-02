The Walking Dead: Negan protagonista del nuovo spinoff?

The Walking Dead potrebbe presto avere un nuovo spinoff e al centro della trama del progetto potrebbe esserci Negan, il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

AMC Networks ha infatti confermato lo sviluppo attivo di una terza serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman e l'amministratore delegato dell'emittente ha dichiarato: "Non siamo in una fase in cui possimao annunciare il progetto o una possibile data prevista per il debutto sugli schermi, ma abbiamo assunto delle persone che hanno proposto le possibili storie da raccontare in tv. Lo sviluppo di quella serie ci sembra attualmente molto positivo. Non possiamo parlare di partnership, accordi internazionali o possibili tempistiche, oltre al fatto che c'è un sano interesse per il progetto e abbiamo parlato con molte persone del potenziale show".

Morgan aveva già espresso il suo interesse a essere il protagonista di un potenziale spinoff e le puntate potrebbero essere tratte dalla minserie a fumetti creata da Kirkman intitolata Here's Negan, dedicata al passato del villain che è stato in passato il leader dei Salvatori.

AMC aveva già annunciato la produzione di alcuni film televisivi con protagonista Andrew Lincoln, interprete di Rick Grimes, mentre Lauren Cohan e Danai Gurira hanno già annunciato la fine della loro esperienza in The Walking Dead.

Carroll ha inoltre spiegato che sono consapevoli del calo di ascolti, tuttavia dopo nove anni di permanenza sugli schermi erano preparati alla situazione.