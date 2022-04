The Walking Dead: Melissa McBride abbandona il cast dello spinoff con Norman Reedus

Melissa McBride non riprenderà il ruolo di Carol nello spinoff di The Walking Dead che doveva mostrarla protagonista accanto a Norman Reedus.

La nuova serie debutterà sugli schermi di AMC nel 2023 e ora avrà al centro solo il personaggio di Daryl.

Un comunicato ufficiale di AMC spiega: "Melissa McBride ha dato vita a uno dei personaggi più interessanti, reali, umani e popolari nell'universo di The Walking Dead. Sfortunatamente non può più partecipare allo spinoff precedentemente annunciato con protagonisti i personaggi di Daryl Dixon e Carol Peletier che sarà ambientato e girato in Europa questa estate, per una première prevista il prossimo anno".

I produttori del nuovo progetto ispirato ai fumetti di Robert Kirkman hanno aggiunto: "Spostarsi in Europa è diventato logisticamente non fattibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan saranno delusi dalla notizia, ma l'universo di The Walking Dead continua a crescere ed espandersi in modi interessanti e speriamo davvero di rivedere Carol in un futuro non troppo distante".

AMC ha già annunciato la produzione di un secondo spinoff con star Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, interpreti di Megan e Negan, e della serie antologica Tales of the Walking Dead.