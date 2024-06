The Walking Dead, morto il cane di Daryl Dixon, Norman Reedus: "Il miglior collega di sempre"

È morto Seven, l'amato Malinois belga che interpretava il cane di Daryl Dixon in The Walking Dead.

Nella giornata di ieri, il network AMC e gli account ufficiali dei social media di The Walking Dead hanno annunciato la morte dell'animale con un tributo al "miglior ragazzo" dello zombie drama. La causa del decesso non è stata resa nota.

Seven è apparso in 25 episodi della serie a partire dall'episodio della stagione 9 "Stradivarius" del 2018, che ha introdotto il suo personaggio - chiamato Dog - come compagno canino di Daryl. "Mi mancherai Seven", ha scritto Norman Reedus sulle sue storie Instagram. "Il miglior compagno in tv di sempre".

L'ingresso di Seven fu un'idea di Norman Reedus

Il cane è stato chiamato "Dog" dalla sua proprietaria originale, Leah (Lynn Collins), amante di Daryl quando quest'ultimo ha trascorso sei anni vivendo da solo nei boschi mentre cercava Rick Grimes (Andrew Lincoln). Quando Leah è scomparsa dalla sua capanna nel bosco nell'episodio della stagione 10 "Find Me", Daryl ha adottato Dog come suo.

Reedus ha passato anni a chiedere ai produttori di The Walking Dead di dare a Daryl un cane. Durante una visita al set in Georgia nel 2018, Reedus ha raccontato il suo lavoro con Seven. Nel frattempo, date un'occhiata alle prime immagini di Daryl Dixon 2, la seconda stagione dello spin-off sul personaggio di Reedus, che stavolta ritroverà Carol (Melissa McBride) al suo fianco.

"È davvero bravo", aveva dichiarato Reedus all'epoca. "Lo adoro. Penso che sia il membro del cast più intelligente che abbiamo. Proprio l'altro giorno abbiamo fatto una scena che è finita per essere l'opposto di quello che doveva essere perché il cane voleva fare qualcos'altro, ed è venuta molto meglio. Probabilmente sarà lui a dirigere lo show. È fantastico! Lo adoro. Anche lui mi ama".