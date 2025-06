The Walking Dead: Daryl Dixon 3, Norman Reedus sbarca in Spagna, trailer e data d'uscita dei nuovi episodi

L'ultima volta che abbiamo visto Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) in The Walking Dead: Daryl Dixon, stavano combattendo contro orde di zombie bioluminescenti in un tunnel diretto in Inghilterra.

Ci si aspettava quindi che l'attesissimo teaser della terza stagione di Daryl Dixon si svolgesse sulle bianche scogliere di Dover, o nel cuore in rovina di Londra, o ancora in mezzo a una battaglia in un'antica cattedrale britannica, ma non è così.

Fin dai primi secondi del teaser della terza stagione, con una scintillante chitarra spagnola e la folla che fa baldoria su un affioramento di arenaria sbiancata dal sole, è chiaro che Daryl e Carol hanno fatto una deviazione dal loro percorso originario.

Cosa vediamo nel trailer di Daryl Dixon 3

The Walking Dead: Daryl Dixon

"È stato come se qualcosa fosse andato perduto, la possibilità di avere davvero qualcosa", afferma Reedus in voce fuori campo con il suo solito baritono crepuscolare. Carol aggiunge: "Prima sopravvivi a quello che ti è successo, poi ricominci a vivere".

Melissa McBride in Daryl Dixon 2

Per qualche secondo sembra che i due migliori amici, che si sono conosciuti nel 2010 in un episodio della prima stagione di The Walking Dead, possano fare proprio questo: vivere, ridere, rilassarsi. Ma se 15 anni di caos zombie hanno insegnato qualcosa ai fan, è che bisogna sempre aspettarsi il pericolo dietro l'angolo.

Il resto del teaser della terza stagione di Daryl Dixon raffigura proprio questo: una difesa disperata contro le frotte selvagge di zombie, affamati di carne. "Inizia una nuova battaglia", vediamo scritto a metà del teaser. Tuttavia, Daryl conclude il teaser con un po' di ritrovato ottimismo: "Un mio amico diceva: 'Scommetti sulla speranza'". La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon debutterà su AMC il 7 settembre 2025.