The Walking Dead: Daryl Dixon, svelata la data d'uscita della Stagione 2, ecco Daryl e Carol

AMC Networks ha fissato la data d'uscita di The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, che vedrà la reunion tra i due amatissimi personaggi della serie principale.

La seconda stagione dello spinoff con Norman Reedus e Melissa McBride debutterà il 29 settembre 2024. AMC ha anche diffuso in rete due foto ufficiali in anteprima che ritraggono i due personaggi principali nei nuovi episodi dello show.

La prima stagione si è conclusa con la decisione di Daryl (Reedus) di rimanere in Francia piuttosto che tornare a casa, mentre la sua amica Carol (McBride) continua a cercarlo in America.

Norman Reedus in Daryl Dixon 2

Cosa racconterà Daryl Dixon 2?

La nuova stagione riprende con entrambi che si confrontano con i loro vecchi demoni, mentre lei lotta per ritrovare la sua amica e lui lotta con la sua decisione di rimanere in Francia, causando tensioni al Nido. Inoltre, il movimento di Genet (Anne Charrier) prende slancio, mettendo Pouvoir in una violenta rotta di collisione con l'Unione della Speranza nella lotta per il futuro della Francia.

Oltre a Reedus e McBride, nel cast ci saranno anche Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi ed Eriq Ebouaney.

La serie è prodotta esecutivamente dallo showrunner David Zabel, Scott M. Gimple, Reedus, McBride, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman e Steve Squillante.