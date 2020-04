The Walking Dead 10, Jeffrey Dean Morgan scherza: "Leggerò lo script del finale su Facetime"

Jeffrey Dean Morgan scherza con i fan dicendo che potrebbe leggere il finale di The Walking Dead 10 con il cast via FaceTime, magari con un tono da fiaba della buonanotte.

Jeffrey Dean Morgan ha fatto fare una risata ai fan dicendo che potrebbe leggere lo script del finale di The Walking Dead 10 via FaceTime insieme al cast della serie tv, magari durante il suo nuovo show casalingo, Friday Night In With the Morgans. L'attore che interpreta Negan ha risposto a un utente di Twitter, dove l'attesa per l'ultimo episodio della stagione si fa sempre più spasmodica.

The Walking Dead 'Look at the Flowers': una foto di Jeffrey Dean Morgan

La decima stagione di The Walking Dead è infatti momentaneamente conclusa con la puntata The Tower - qui la nostra recensione di The Walking Dead 10x15, ma lo show avrebbe dovuto finire con l'episodio conclusivo il 12 aprile. Purtroppo la serie, così come i suoi numerosi progetti paralleli, è rimasta incastrata nel limbo del lockdown provocato dal coronavirus, vedendosi costretta a rimandare la messa in onda del finale a data da destinarsi.

The Walking Dead 10, Greg Nicotero parla del finale rimandato: "Non vi deluderà"

Non aiuta certo i fan il gigantesco cliffhanger che ha chiuso il precedente episodio, con i sopravvissuti arroccati nella torre di un ospedale abbandonato e totalmente circondati. Ma i lavori sull'episodio mancante sono ancora in corso da remoto, nonostante ci siano diversi elementi della post-produzione che sono fisicamente non fattibili dalle abitazioni dei diversi adetti ai lavori.

Hahahaha! Yes. I’ll get entire cast together on a Group FaceTime! — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) April 10, 2020

Per stemperare l'impazienza, un fan su twitter ha suggerito a Jeffrey Dean Morgan di leggere lo scrip dell'episodio finale "come se fosse una fiaba della buonanotte" nel suo show Friday Night In With the Morgans, e l'attore gli ha dato scherzosamente corda, suggerendo addirittura di coinvolgere tutto il cast per una sessione di gruppo su FaceTime!