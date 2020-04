The Walking Dead: Michael Rooker: "Nessuno ha guadagnato nelle prime stagioni della serie tv"

Michael Rooker, noto per aver interpretato il fratello maggiore di Daryl in The Walking Dead, ha fatto nuove rivelazioni sullo show, in particolare parlando delle prime stagioni e affermando che nessun componente del cast ha guadagnato all'inizio.

The Walking Dead: Michael Rooker è Merle Dixon nell'episodio La preda

Michael Rooker non si è perso d'animo nel condividere il suo malcontento per la gestione di The Walking Dead da parte di AMC, che all'epoca aveva un budget limitato per la serie tv. Nello show, l'attore ha interpretato Merle Dixon, il fratello di Daryl Dixon interpretato da Norman Reedus, e ora rivela durante un'intervista a Inside of You Podcast, che nessuno ha guadagnato con le prime stagioni dello show: "Erano dozzinali? Certo che lo erano, nessuno ha guadagnato soldi con le prime stagioni. Ci siamo fatti il culo, abbiamo realizzato quella serie ma nessuno ci ha guadagnato. Ma naturalmente lo spettacolo è diventato popolare e dopo hanno iniziato a pagare bene. Ma non li biasimo, avrei fatto la stessa cosa."

Il personaggio di Michael Rooker è apparso originariamente solo in due episodi della prima stagione dello spettacolo prima di scomparire del tutto e riapparire solo come un'allucinazione nella seconda stagione, successivamente è diventato un personaggio secondario per la terza stagione, prima di essere ucciso dal suo principale antagonista, Il Governatore.