Per il look di Negan, villain di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: "Ho realizzato il taglio di Negan con un coltello affilato"

Jeffrey Dean Morgan ha svelato di aver realizzato da solo il taglio di Negan, villain di The Walking Dead, con un coltello affilato. L'attore lo ha rivelato nel corso di un'ospitata al The Rich Eisen Show.

Parlando del look di Negan, Jeffrey Dean Morgan ha svelato il segreto del suo taglio atipico: "Negan è tutto incentrato su un certo tipo di ego simile al mio, ma sembra avere un bel tagliodi capelli ogni settimana. Ecco quando sono pazzo: ho deciso di vedere se riuscirmi a farmi una sfumatura, la sfumatura di Negan, usando un coltello. Che ci crediate o no, mi sono tagliato i capelli usando un coltello."

Questa scelta di look non ha fatto impazzire i produttori: "Non sono un attore di metodo, ma sapevo cosa mi è stato chiesto per anni, 'Come mai nessuno dice niente su Negan e sul suo ben taglio di capelli ingelatinati? Nella stagione in cui era in carcere, ho deciso di vedere se ero in grado di tagliarmi i capelli da solo con un coltello affilato. Ci sono riuscito. Mi sono tagliato un po' di volte, ma è possibile. I produttori non erano esattamente felici."