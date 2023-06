The Walking Dead, Jefrrey Dean Morgan: 'Non mi è piaciuto il finale riservato a Negan'

Jeffrey Dean Morgan, tornato a interpretare Negan nello spinoff "Dead City", ha parlato della sua delusione rivolta verso il finale riservato al suo personaggio in The Walking Dead.

Il personaggio di Negan, uno dei più discussi e controversi del fumetto The Walking Dead, è stato trasposto in live action da Jeffrey Dean Morgan nella serie targata AMC. L'attore è stato grande protagonista fino alla fine dello show, conclusosi con la stagione 11, ma ha rivelato di essere rimasto deluso dal finale riservato a Negan, ben diverso da quello dei fumetti.

"Sai, non so se Negan si sarebbe mai sposato di nuovo. Ma alla fine glielo hanno fatto fare. Il problema è che non abbiamo mai visto come abbia incontrato quella donna e perchè abbia decisa di sposarlo. Questa storia non è mai stata raccontata. Mi ha fatto storcere un pò il naso perchè Negan era così innamorato della prima moglie, Lucille, e ha fatto tutto quello che ha fatto per lei" ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly.

Come accaduto nei fumetti, anche nella serie viene svelato di come Lucille si fosse tolta la vita dopo una battaglia con il cancro, tornando poi come zombie. Negan decide di bruciare la loro casa e dare alla sua mazza chiodata, strumento con cui verrà temuto da tutti, il nome di Lucille.

L'attore ha poi aggiunto: "Il fatto che di punto in bianco si sia presentato conn questa nuova moglie, Annie, senza spiegare perchè e come, non mi è piaciuto. Ma questo è quello che accade quando hai uno show con 30 personaggi principali e non riesci a raccontare nel dettaglio tutte le loro storie. Penso che adesso con Dead City avremo delle risposte".

The Walking Dead: Dead City, il ritorno di Negan

Jeffrey Dean Morgan è tornato a vestire i panni di Negan nello spinoff Dead City, arrivato su AMC il 18 giugno. Assieme a lei anche Lauren Cohan nuovamente nei panni di Maggie. In Dead City Maggie e Negan dovranno infatti spostarsi attraverso una Manhattan post-apocalittica che è diventata un'area "all'insegna dell'anarchia, del pericolo, della bellezza e del terrore".

Questa la sinossi: L'improbabile coppia formata da Maggie e Negan è impegnata a esplorare una Manhattan post-apocalittica da tempo lontana dalla terraferma. La città fatiscente è piena di morti e abitanti che hanno reso New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.