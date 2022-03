The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan: "Lo spinoff su Maggie e Negan reinventerà la serie"

Jeffrey Dean Morgan promette faville nello spinoff su Maggie e Negan, Isle of the Dead, che reinventerà completamente The Walking Dead.

Lo spinoff di The Walking Dead su Maggie e Negan, Isle of the Dead, "reinventerà l'universo della serie come lo conosciamo" secondo la star Jeffrey Dean Morgan.

The Walking Dead 11: Jeffrey Dean Morgan in una scena della seconda parte dell'ultima stagione

In Isle of the Dead, Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan) raggiungeranno una post-apocalittica Manhattan, un "luogo folle mai visto prima d'ora nell'universo di The Walking Dead", anticipa il produttore esecutivo Scott Gimple.

Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan saranno a loro volta produttori esecutivi dello spinoff creato dallo showrunner Eli Jorné per AMC Studios, che dovrebbe arrivare su AMC nel 2023.

"Lauren Cohan ed io siamo dannatamente eccitati. La storia è FANTASTICA", ha twittato Morgan. "Reinventerà il mondo TWD come lo conosciamo.... Non vedo l'ora che tutti voi possiate farci compagnia su #IsleOfTheDead."

Gimple ha co-creato la miniserie The Walking Dead: World Beyond, che esplora alcui luoghi nello Stato di New York, ma Isle of the Dead, ambientata a New York, segna la prima volta in cui il franchise si avventura nella Manhattan sommersa dagli zombi.

I nemici Maggie e Negan stabiliscono una fragile tregua nell'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, unendo le forze per salvare Alexandria che muore di fame. Dopo che il loro viaggio a Meridian si è concluso con Negan che ha fatto a modo suo per risparmiarsi l'ira vendicativa della vedova, Isle of the Dead "porterà questi personaggi ai loro limiti con il mondo - e l'un l'altro", ha detto Gimple, promettendo una "nuova epopea di TWD diversa dal passato."

"Sono felice che il viaggio di Negan e Maggie continui. È stato un tale viaggio camminare nei panni di Negan, sono oltremodo entusiasta di proseguire il cammino fino a New York City con Lauren", ha detto Morgan in una dichiarazione a commento dell'arrivo dello spinoff. "Camminatori in un ambiente urbano è sempre stata un'immagine così interessante, ma la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà? La città più grande del mondo? Lo sfondo è fantastico, ma la storia che Eli Jorne ha inventato è anche meglio."

In Isle of the Dead, Maggie e Negan viaggiano in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma da tempo. La città fatiscente è piena di morti e abitanti che hanno reso New York City il proprio mondo facendola precipitare nell'anarchia, tra bellezza e terrore. Lo spinoff sarà presentato in anteprima nel 2023.