The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan non era nudo nella scena di sesso con Alpha

Una delle sequenze più intriganti (e inquietanti) di The Walking Dead è la scena di sesso tra Negan e Alpha. L'interprete di Jeffrey Dean Morgan, però, non era nudo durante i disturbanti momenti e a farcelo sapere è il collega Norman Reedus.

Nemici sul set, amici nella vita, Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan sono tornati in azione nel primo episodio della midseason 10, intitolato Squeeze, che si conclude con un incontro ravvicinato nei boschi tra la leader degli Whisperers Alpha e Negan. Come sottolinea la recensione di The Walking Dead 10x09, quando Alpha conduce Negan nei boschi, lui è convinto che lo voglia uccidere e invece lei decide di mostrargli la sua gratitudine alla vecchia maniera. La scena si conclude con i due nudi che si abbracciano nei boschi. Ecco il commento di Norman Reedus sulla sequenza in questione:

"Ricordo che quanto la scena è stata scritta ho esclamato 'Jeff!' E lui 'Cosa? Cosa? Samantha (Morton, ndr.) non vuole spogliarsi così non devo spogliarmi neanche io.' Io gli ho risposto 'Non è quello che ho sentito. Ho sentito che Samantha vuole spogliarsi, ma tu non vuoi.' E lui, 'Beh no, sai com'è...' Esitava, allora gli ho detto, 'Sono stati a culo nudo talmente tante volte in questo show di front a tutti!' Jeff ha finito per indossare quelle tute color carne da ballerina e le mutande dal ballerina! E non solo quello, ha anche una specie di pannolino beige sopra. Non si vede niente!"

Anche la showrunner di The Walking Dead Angela Kang ha commentato la scena di sesso in cui Alpha decide di tenersi addosso la maschera da zombie:

"Prima di girare ne abbiamo parlato e ho annunciato, 'Sembra che ci sarà una strana scena di sesso tra di loro'. Ma David Johnson, che ha scritto la sceneggiatura, ha detto, 'Ecco la mia visione'. Io ero dubbiosa, non sapevo se avremmo potuto mandare in onda questa cosa, ma credo che faccia capire davvero chi sia Alpha. Lei è una vera sopravvissuta, a volte c'è dell'ipocrisia nelle sue parole, ma credo che per lo più sia una leader di un culto che crede davvero nelle proprie parole."