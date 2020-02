The Walking Dead 10x09, la recensione: il tunnel del terrore

The Walking Dead 10: Norman Reedus e Melissa McBride nell'episodio Squeeze

Con questa recensione di The Walking Dead 10x09 arriviamo a quel momento cruciale della stagione che è la premiere midseason, l'inizio di altre otto settimane in compagnia degli zombie ideati da Robert Kirkman. Un inizio che aveva tutte le promesse/premesse in positivo, considerando i momenti finali dell'episodio precedente di The Walking Dead: i nostri eroi (tra cui Carol e Daryl) intrappolati al buio e circondati da un'orda di morti viventi, la stessa che funge da esercito personale per Alpha. Ed è piacevolmente notevole che il ritorno sugli schermi dello show di punta della AMC sia per lo più all'altezza di tale cliffhanger, al netto di alcune delle solite sbavature che ancora faticano a scomparire del tutto.

Claustrofobia, portami via

All'inizio di Squeeze, nuovo episodio di The Walking Dead, ritroviamo quindi Daryl, Carol e gli altri intrappolati nella caverna, lasciati al loro destino e costretti a trovare una via d'uscita senza essere morsi dalle creature che li circondano (ogni riferimento al noto horror britannico The Descent - Discesa nelle tenebre è presumibilmente voluto). Inizia così una lunga, agonizzante fuga, che funziona perché la regia sottolinea l'elemento terrificante dello spazio ristretto e oscuro, puntando al massimo sulla claustrofobia e generando così quei brividi che i più tradizionali spargimenti di sangue non riescono più a fornire. Efficace a livello formale, la sequenza è anche intrigante sul piano narrativo e tematico, approfondendo ulteriormente quanto già esplorato un episodio fa: le azioni di Carol stanno cominciando ad avere conseguenze spiacevoli per le persone che le stanno a cuore, e questo capitolo non fa eccezione, con un gesto disperato e avventato che porta alla morte presunta (e molto probabilmente fasulla, conoscendo gli stilemi della serie) di due membri del gruppo. Dopo vari tentennamenti, l'andamento drammaturgico per quanto concerne i due principali eroi rimasti si sta dimostrando alquanto solido e meno discontinuo del solito, con discrete promesse per il resto della stagione.

È un buon connubio di tensione e risate (il secondo elemento grazie agli interventi di Jerry, inestimabile fonte di genuino sollievo comico nell'evoluzione recente del serial), penalizzato solo dall'esigenza di rimpolpare un po' la parte action con un vero scontro tra i nostri eroi e i Sussurratori. L'idea di per sé ha merito, poiché ora siamo effettivamente nella fase della guerra aperta tra le due fazioni, ma in questa sede è un'occasione sprecata per una pura questione pratica: nel buio della caverna i combattimenti risultano confusi e praticamente impossibili da vedere, creando solo un fastidioso fruscio monocromatico che risulta esteticamente brutto e drammaturgicamente inutile. Si riconferma quindi l'unico vero difetto registico dello show, che in più occasioni, e con firme diverse, dimostra di avere le idee poco chiare su come sfruttare pienamente gli elementi che ha a disposizione.

Famolo strano!

Dall'altro lato della barricata c'è Alpha, sempre più paranoica e interpretata da una Samantha Morton sempre più agguerrita. Lei sospetta, a ragione, che ci sia del doppio gioco, e Negan lascia intendere che il problema non venga dall'esterno, ma dai Sussurratori stessi. E mentre rimaniamo in attesa di sapere quale sarà la fine di Gamma, è a questo punto che la serie si concede una punta di trash di altissimo livello: per ricompensare l'ex-leader dei Salvatori, Alpha decide di concedersi a lui, con una punta kinky di non poco conto dato che lei è completamente nuda salvo per il volto, coperto dalla solita maschera. La giustificazione: "Sei un uomo rozzo, quindi ho pensato che apprezzeresti una ricompensa rozza", frase da antologia che elimina ogni componente romantica e trasforma questa bislacca scena di sesso nell'apice del gioco di potere che Negan sta portando avanti da quando ha abbandonato in apparenza la fazione di Alexandria. È anche una dichiarazione d'intenti piuttosto forte per questo avvio della seconda metà della stagione: qui si fa sul serio, nel bene e nel male. E forse, in questo modo, arriveremo a quell'equilibrio stabile che lo show insegue da un po' di tempo.