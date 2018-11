The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan vuole un film su Negan

Marica Lancellotti

Nell'universo di The Walking Dead, Negan è sicuramente non solo un villain ma uno dei personaggi preferiti dalla fanbase. Ed è in assoluto il personaggio più amato dal suo interprete, Jeffrey Dean Morgan, che non ha mai nascosto la volontà di continuare a vestirne i panni per ancora molto, molto tempo.

In precedenza Morgan ha sempre dichiarato di nutrire forti speranze nella realizzazione di uno spin-off o anche di un solo episodio incentrato su Negan, e non ha mai negato di aver esercitato anche una certa pressione su AMC.

"So che hanno parlato di fare ogni sorta di cosa intorno all'universo di The Walking Dead, film e chissà che altro. Al momento non ne so molto, ma credo che potrebbe essere una buona opportunità per raccontare la sua storia": erano queste le dichiarazioni di Jeffrey Dean Morgan durante le riprese della nona stagione, sarà cambiato il suo punto di vista ora che il film sembra essere una possibilità concreta?

Dei fan su Twitter gliel'hanno chiesto e la risposta dell'attore è stata inequivocabile: "Certo che lo vorrei!".

In risposta a un altro tweet, Morgan ha aggiunto: "Penso che sia importante come Negan sia diventato Negan. Robert Kirkman l'ha già messo nero su bianco... Quindi [mi chiedi se] penso di voler raccontare quella storia? É la mia speranza, vedremo".

I think it's important to show how negan became negan. @RobertKirkman already put pen to paper... so I think to flesh that story out? That's my hope. We shall see. — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 13 novembre 2018

Nelle scorse settimane, dopo aver anticipato l'addio di Andrew Lincoln allo show, AMC ha svelato che in realtà quello dell'attore inglese a Rick Grimes era solo un arrivederci. Andrew Lincoln sarà, infatti, tra i protagonisti di una trilogia cinematografica ambientata nell'universo di The Walking Dead.

Nei giorni successivi è trapelata la notizia secondo cui i contratti di Norman Reedus e Melissa McBride, interpreti rispettivamente di Daryl e Carol, sarebbero stati rinnovati e ritoccati in previsione dell'allargamento del The Walking Dead Universe.

Considerando che, all'interno del fumetto, Robert Kirkman ha già dedicato spazio al passato di Negan, il prossimo a mettere la firma su quel contratto potrebbe essere proprio Jeffrey Dean Morgan.