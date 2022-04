The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan e AMC difendono Norman Reedus dagli attacchi dei fan

La notizia dell'addio di Melissa McBride dallo spinoff di The Walking Dead dedicato a Daryl e Carol ha scatenato i commenti negativi dei fan, al punto tale da far intervenire Jeffrey Dean Morgan e AMC per provare a interrompere gli attacchi a Norman Reedus.

Alcuni giorni fa il network aveva confermato che l'interprete di Carol Peletier aveva rinunciato alla serie le cui riprese si svolgeranno in Europa, sottolineando che sperano di poter collaborare nuovamente in futuro con l'attrice.

A criticare i comportamenti "tossici" di alcuni fan di The Walking Dead è stato per primo Jeffrey Dean Morgan, interprete di Negan, che non ha apprezzato gli attacchi al suo amico e collega Norman Reedus. L'attore ha scritto online che non è accettabile attaccarlo per qualcosa in cui non ha avuto alcun ruolo: "Melissa ha preso da sola una decisione. Vuole/Ha bisogno di una pausa. Rispettatelo". Jeffrey ha inoltre ribadito che Reedus si è sempre comportato bene con i fan e ha dato il massimo, non meritandosi un comportamento così scorretto.

Morgan ha inoltre chiarito che Norman non ha avuto alcuna voce in capitolo per quanto riguarda la scelta di girare lo spinoff in Europa, nonostante online si fosse diffusa la voce che avesse chiesto di spostare la produzione per stare più vicino alla famiglia della compagna Diane Kruger, e che si trattano di scelte prese interamente dagli autori, dal network e dai produttori: "Non spetta agli attori. Possiamo dire sì e farla, o no e non farla... Forse. Alle volte. Se siamo fortunati e non abbiamo ancora un contratto. Raramente un attore ha quel potere".

Jeffrey ha infine rivelato che Norman Reedus è incredibilmente dispiaciuto per la decisione di Melissa: "Ero lì, è stato difficile per entrambi perché si vogliono bene. Fatte delle ipotesi che fanno del male. Smettetela".

Le critiche rivolte a Norman Reedus hanno spinto anche AMC e i produttori di The Walking Dead a intervenire sostenendo che è stato preso di mira in modo ingiusto e attaccato sui social media per una decisione in cui non era coinvolto ed "è inappropriato rivolgere negatività e rabbia a un altro membro del cast per un risultato che delude in cui non ha avuto alcun ruolo".

Il network ha inoltre voluto rassicurare i fan: "Carol è un personaggio amato e vitale e stiamo lavorando per trovare un modo per permettere ai fan di seguire la sua storia, a cui solo Melissa potrebbe dare vita, nell'universo in espansione di The Walking Dead. I fan sono stati la forza alla base della famiglia di TWD e lo saranno sempre".