The Walking Dead: il fumetto si concluderà questa settimana con il numero 193?

Il fumetto di The Walking Dead potrebbe finire questa settimana con la pubblicazione del numero 193; a pubblicare l'incredibile notizia è il sito Bleeding Cool che ha riportato le dichiarazioni degli autori Robert Kirkman e Charlie Adlard.

The Walking Dead 193 sarà un corposo albo di 71 pagine che, a quanto pare, concluderà la saga. Le parole di Robert Kirkman riportate da Bleeding Cool sono piuttosto chiare. L'autore avrebbe, infatti, scritto:

"Anche io sono deluso. Tutto questo mi mancherà come a voi, se non di più. Mi spezza il cuore vederlo finire. Dobbiamo andare avanti, ma adoro troppo questo mondo per lasciare che le cose si trascinino fino a che non diventeranno come voglio io. Spero che comprendiate. Spero che voi, cari lettori, sappiate quanto ho apprezzato il dono che mi avete dato. Ho portato la storia esattamente dove volevo con l'albo 193 e finisce come dico io, senza interferenze. Questo è raro, e non sarebbe potuto accadere senza il sostegno di lettori come voi. Grazie di cuore".

Eric Stephenson della casa editrice Image Comics avrebbe confermato la notizia della conclusione di The Walking Dead in un comunicato in cui si legge:

"The Walking Dead ha cambiato la storia dei fumetti a cadenza mensile. Questo è un evento unico, a colpire di più è il fatto che sia riuscito a farlo per 193 albi senza alcun reboot della storia. Robert Kirkman ha raccontato una storia e lo ha fatto così bene per 15 anni. Mentre molti fumetti si basano sull'illusione del cambiamento, The Walking Dead si è svolto in real time, i personaggi sono cresciuti e invecchiati, hanno perso parti del corpo, hanno perso occhi, hanno perso familiari e amici, sono morti. Non sono morti nel modo in cui muoiono Superman, Captain America e Wolverine, ammiccando allo spettatore, ma sono morti realmente, come accade nelle storie di fiction. La saga si concluderà nello stesso modo e anche se non tutti saranno soddisfatti del finale, come è naturale che sia, è un risultato incredibile per Robert e i suoi collaboratori".

The Walking Dead 193 sarà in commercio a partire da domani, 3 luglio.