The Walking Dead: i film su Rick Grimes sono stati cancellati?

Per anni i fan hanno atteso novità riguardo ai preannunciati film sul personaggio di Rick Grimes di The Walking Dead, ma ora la notizia è quasi certa: i film potrebbero non arrivare mai.

The Walking Dead è una delle serie più seguite nel mondo negli ultimi 10 anni e uno dei protagonisti più amati è stato, sicuramente, Rick Grimes. in precedenza era stato annunciato il ritorno del personaggio interpretato da Andrew Lincoln in un paio di film che ora pare siano stati cancellati.

Andrew Lincoln nell'episodio Days Gone Bye di The Walking Dead

Il boss del franchise The Walking Dead, Scott Gimple, aveva già annunciato nel novembre del 2018 che una trilogia di film incentrata su Rick Grimes, scomparso dalla serie ufficiale, era in lavorazione, confermando in seguito al Comic-Con 2019 che i film sarebbero stati distribuiti nelle sale. Ora, però, le carte in tavola sarebbero cambiate. Infatti, durante un panel dedicato alla serie horror ospitato dal San Diego Comic-Con 2022, sarebbe emerso che i film in fase di ideazione saranno trasformati in una serie spin-off.

Si tratterà, a quanto pare, di una serie di sei episodi totali, quindi non molto lunga, incentrata sulla storia di Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira).

The Walking Dead: il trailer degli ultimi episodi della stagione 11 e dello spinoff Tales of TWD

La sinossi ufficiale diffusa da AMC per questo nuovo lavoro dice: "Questa serie presenta un'epica storia d'amore di due personaggi influenzati da un mondo cambiato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono gettati via in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... E, in definitiva, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi in un luogo e in una situazione diversi da quelli che avevano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno che anche loro sono i Walking Dead?"