The Walking Dead: Dead City rinnovata per la stagione 3, Maggie e Negan tornano con nuovi scontri

La serie spin-off The Walking Dead: Dead City è stata ufficialmente rinnovata per una terza stagione da AMC, con un'importante novità dietro le quinte: Sean Hoffman subentra a Eli Jorné nel ruolo di showrunner.

Dopo due stagioni che hanno approfondito il complesso rapporto tra Maggie Rhee e Negan Smith, la storia è pronta a entrare in una nuova fase, con nuove minacce, alleanze inaspettate e ulteriori sviluppi nella tormentata dinamica tra i due protagonisti.

Tutti i dettagli su The Walking Dead: Dead City 3

Le riprese della terza stagione inizieranno nell'autunno del 2025 a Boston, mantenendo la continuity visiva e tematica che ha contraddistinto la serie. Hoffman, già noto per il suo lavoro come produttore esecutivo e sceneggiatore su The Walking Dead, conosce bene l'universo narrativo della saga e promette di spingere ancora più in là i limiti narrativi di Dead City.

The Walking Dead: Dead City, una foto dei protagonisti

"Siamo grati a Eli Jorné per aver guidato le prime due stagioni, portando questi iconici personaggi in territori narrativi nuovi e sorprendenti", ha dichiarato Dan McDermott, presidente di AMC Networks Entertainment e AMC Studios.

"Con l'arrivo di Sean Hoffman, un veterano del franchise, siamo entusiasti di continuare questo viaggio accanto a Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, che daranno nuova linfa ai loro personaggi in una stagione che si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena".

In una dichiarazione ufficiale, Hoffman ha espresso il proprio entusiasmo: "Tornare a raccontare storie nell'universo di The Walking Dead è per me un grande onore. Maggie e Negan sono personaggi iconici, e poter contribuire a scrivere il loro futuro in Dead City è un'opportunità straordinaria. Lavorare fianco a fianco con Lauren, Jeffrey e Scott Gimple sarà stimolante, e sono impaziente di iniziare".

The Walking Dead: Dead City, Maggie affronta Negan in una foto ufficiale

La seconda stagione si è conclusa lo scorso 22 giugno su AMC e AMC+, lasciando i fan con numerose domande sul destino dei protagonisti. Il successo della serie ha confermato ancora una volta l'interesse del pubblico per le storie ambientate nel mondo post-apocalittico dominato dagli walker. Dead City si distingue per l'ambientazione urbana e per il tono più cupo e violento rispetto ad altri spin-off del franchise.

Oltre a Hoffman, torneranno nei ruoli di produttori esecutivi Scott M. Gimple (chief content officer del TWD Universe), Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath e Colin Walsh.