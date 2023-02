The Walking Dead: Dead City, Jeffrey Dean Morgan pubblica il nuovo teaser trailer dello spin-off (VIDEO)

Pochi minuti fa Jeffrey Dean Morgan ha regalato ai fan una clip esclusiva di The Walking Dead: Dead City, pubblicando sulla propria pagina Instagram il nuovo teaser trailer dell'attesissimo spin-off di The Walking Dead prodotto dalla AMC.

Al centro di The Walking Dead: Dead City abbiamo la storia che unisce Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), due personaggi dal passato e dai trascorsi estremamente difficili, accomunati da questa nuova avventura ancora tutta da scoprire.

Al momento non sappiamo ancora molto a riguardo, con la serie principale che ha anticipato una sorta di "avvicinamento" tra i due, sebbene Maggie non abbia mai perdonato Negan per la morte di Glenn. "Questo spinoff avrà luogo un paio di anni dopo il finale di The Walking Dead, ed ecco il problema con quei due anni: non vediamo cosa succede a questi personaggi", ha spiegato lo stesso attore a Deadline.

The Walking Dead: Dead City, una foto dei protagonisti

"Quando mi hanno proposto per la prima volta l'idea ho pensato che fosse folle, come probabilmente è accaduto a voi. Come mettiamo insieme questi due personaggi? Si parlava molto di spinoff e di come li avrebbero realizzati. Stavano parlando con me e Lauren della possibilità di realizzarne con al centro i nostri protagonisti", ha concluso Jeffrey Dean Morgan.