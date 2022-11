The Walking Dead: Dead City, diamo uno sguardo al nuovo teaser trailer dello spin-off AMC

Il canale You Tube ufficiale di The Walking Dead: Dead City ha pubblicato un nuovo teaser trailer che ci permette di dare un'occhiata anticipata alla serie... Curiosi?

Con il suo finale The Walking Dead, oltre a concludere la storia principale, ha aperto la strada ad alcuni spin-off che proseguiranno per conto loro: fra questi troviamo The Walking Dead: Dead City. Grazie a un nuovo teaser trailer possiamo cominciare a farci un'idea sul suo potenziale.

Al centro di The Walking Dead: Dead City abbiamo la storia che unisce Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), due personaggi dal passato e dai trascorsi estremamente difficili, accomunati da questa nuova avventura ancora tutta da scoprire. Al momento non sappiamo ancora molto a riguardo, con la serie principale che ha anticipato una sorta di "avvicinamento" tra i due, sebbene Maggie non abbia mai perdonato Negan per la morte di Glenn.

The Walking Dead: Dead City, Negan potrebbe tornare alle sue vecchie abitudini secondo Jeffrey Dean Morgan

"Questo spinoff avrà luogo un paio di anni dopo il finale di The Walking Dead, ed ecco il problema con quei due anni: non vediamo cosa succede a questi personaggi", ha detto qualche giorno fa Jeffrey Dean Morgan a Deadline, sottolineando il fatto che esiste la remota possibilità di un "ritorno alle vecchie abitudini" per lui. Senza alcuna conferma ufficiale, possiamo limitarci solamente a speculare su queste prime immagini rilasciate, restando in attesa di nuovi dettagli.