The Walking Dead: Dead City 2, svelato il teaser della seconda stagione che uscirà nel 2025

È stato diffuso un nuovo teaser per la seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, che rivela quando uscirà la serie. Nuove immagini anche di The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol 2.

L'universo diThe Walking Dead è arrivato al New York Comic Con venerdì, con i panel di The Walking Dead: Dead City e The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol. È stato rilasciato un nuovo teaser per la seconda stagione di The Walking Dead: Dead City, che, come abbiamo appreso, debutterà nella primavera del 2025 su AMC e AMC+. Sono state inoltre diffuse diverse nuove foto di The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol. Potete guardarle qui sotto, insieme al trailer di Dead City.

Cosa aspettarsi dalle prossime stagioni

Il panel di The Walking Dead: Dead City, moderato da Chris Jericho, ha visto la partecipazione del Chief Content Officer dell'Universo di The Walking Dead Scott M. Gimple, dei produttori esecutivi e delle star Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, e dei membri del cast Gaius Charles, Željko Ivanek e Dascha Polanco.

Several new photos for 'The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol' also were released: https://t.co/K2gTAmg7KZ pic.twitter.com/rUPXkvQqWB — Deadline (@DEADLINE) October 18, 2024

Robert Rodiguez ha moderato il secondo panel per The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, con Gimple, il produttore esecutivo showrunner David Zabel, il regista e produttore esecutivo di Greg Nicotero, i produttori esecutivi e star Norman Reedus e Melissa McBride, e il membro del cast Louis Puech Scigliuzzi. La seconda stagione della serie è attualmente in onda la domenica su AMC e AMC+.

The Walking Dead: Dead City segue Maggie (Cohan) e Negan (Morgan) mentre viaggiano in una Manhattan post-apocalittica, da tempo isolata dalla terraferma. La città in rovina è piena di morti e di abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore. Nella seconda stagione, nella crescente guerra per il controllo di Manhattan, Maggie e Negan si trovano intrappolati su fronti opposti. Quando le loro strade si intrecciano, si rendono conto che la via d'uscita per entrambi è più complicata e straziante di quanto avessero mai immaginato.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol riprende da dove si era interrotta la prima stagione, seguendo Daryl Dixon (Reedus) e Carol Peletier (McBride). Entrambi affrontano vecchi demoni, mentre lei lotta per ritrovare la sua amica e lui lotta con la sua decisione di rimanere in Francia, causando tensioni al Nido. Inoltre, il movimento di Genet (Anne Charrier) prende slancio, mettendo Pouvoir in una violenta rotta di collisione con l'Union of Hope nella lotta per il futuro della Francia.